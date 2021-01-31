Ortakafa medeniyet yolunda sizlerle Kahramanmaraş’ta!
TÜGVA tarafından hazırlanan Ortakafa Medeniyet Yolunda sizlerle buluşuyor programının, bu haftaki bölümünde Kahramanmaraş anlatıldı.
KAHRAMANMARAŞ 31.01.2021, 16:19
Türkiye Gençlik Vakfı, temelleri asırlar öncesine dayanan köklü medeniyetimizin ahlaki, insani ve kültürel değerlerini genç nesillere aktarmak, onların sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek, geçmişini tanıyan geleceğini planlayabilen bilinçli bireyler yetiştirmektir amacıyla başlattığı projenin 3. Bölümünde Kahramanmaraş yer aldı.
Ortaokullarda öğrenim gören tüm öğrencileri kapsayan program, 7 güzel adam edebiyat müzesinde çekilerek kurtuluş mücadelesinde yer alan kahramanlar canlandırıldı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TÜGVA İl Başkanı Furkan Seyithanoğlu, program hakkında bilgiler verdi.
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