Ortaöğretim KPSS heyecanı!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca Ortaöğretim Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) bugün 81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da düzenlendi. Sınava giren adaylar duygularını Aksu Haber’e paylaştı
KAHRAMANMARAŞ 22.11.2020, 17:26
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca Ortaöğretim Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) bugün, 81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da düzenlendi. 188 sınav merkezinde saat 10.15'te başladı.
Adaylara 120 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulandı.
KPPS’ye giren adaylar, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında ateşleri ölçülerek, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına göre ve polisin yaptığı üst aramalarının ardından salona alındı.
adaylar, yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçiyle sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu.
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