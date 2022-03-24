Oryantiring Şampiyonası, 28 üniversiteden 216 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi!
Kahramanmaraş'ta Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca düzenlenen Üniversitelerarası Oryantiring Şampiyonası, 28 üniversiteden 216 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin (KSÜ) ev sahipliğinde ilk gün Kapıçam Tabiat Parkı'nda ikinci gün ise üniversite içerisinde gerçekleştirilen yarışların sonunda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.
Üniversitenin spor salonunda gerçekleştirilen ödül törenine KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Üniversite de görevli öğretim üyeleri, Federasyon yetkilileri ve çok sayıda sporcu katılım sağladı.
Ödül töreni sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz “şehrimizde bu tür spor organizasyonlarının olması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor ve bu tür organizasyonlarında devam edeceğini söylemek istiyorum” diye konuştu.
Organizasyonun güzel geçtiğini aktaran Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu ise “Kahramanmaraş’ta federasyon olarak daha birçok etkinliği gerçekleştireceğiz” dedi.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’da “28 üniversiteden 216 sporcuyu ağırlamak bizleri mutlu etti” sözlerine yer verdi.
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