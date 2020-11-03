Osmangazi Mahallesi’nde asfalt çalışmalarına başladı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Bir yandan ilçelerin eksiklerini bir bir gideren ekipler bir yandan da şehir merkezindeki caddeleri yeniliyor. Program kapsamında çalışan ekipler,Onikişubat Osmangazi Mahallesi Ali Demirkol Caddesi’ni asfaltlamaya başladı. Osmangazi Mahallesi Muhtarı Veli Gedik gerçekleştirilen çalışmalar için teşekkür etti.

Başkan Güngör’e Teşekkür

Muhtar Veli Gedik, “Osmangazi Mahallemizin işlek caddelerinden birisi olan Ali Demirkol Caddesi deforme olmuş durumdaydı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e durumu izah ettik ve derhal ekipleri yönlendirdi, çalışmalar başladı. Hamdolsun caddemiz yenileniyor. Ekipler gece gündüz mesaide. Bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör ve ekibine çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.