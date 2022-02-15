Osmaniye, Kahramanmaraşlılar Derneği Kurtuluş Fotoğraf Sergisi

Osmaniye Park 328 alışveriş merkezinde, Kahramanmaraş Kurtuluş Bayramı etkinleri kapsamında açılan sergide, kentin kurtuluş mücadelesini ve kahramanlarını anlatan 50 fotoğraf yer aldı. Serginin açılışına Osmaniye Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ile bazı siyasi parti başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Sergiye gösterilen ilgiden dolayı memnun olduğunu ifade eden Altun, “Derneğimiz, Kahramanmaraş kültürünü Osmaniye halkımızla buluşturuyor. Kahramanmaraş, milli ruhun ve direnişin simgesi esarete boyun eğmeyen kahramanlar diyarı, şiirin ve edebiyatın Anadolu’daki başkentidir. Bu anlamda açtığımız ve iki gün süren sergimizin önemli olduğunu düşünüyoruz. Serginin alışveriş merkezinde olması sergimize olan ilgiyi de oldukça yüksek tuttu. Derneğimizin sosyal ve kültürel etkinlikleri bundan sonraki süreçlerde de devam edecektir. Katılımlarından dolayı sayın vali yardımcımıza, milletvekilimize, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Konuşmadan sonra protokol üyeleri tarafından serginin açılışı yapıldı.