Tarihçi Cezmi Yurtsever, 1895 yılında Kahramanmaraş’ın Süleymanlı mahallesi Zeytun bölgesinde Ermeni kadın militanlarca 414 Osmanlı askerinin balta ile öldürülmesine dair Osmanlı arşivinde bulduğu belgeleri yayınladı.

Ermeni Kadın teröristlerce yapılan katliamı gün yüzüne çıkaran Tarihçi Cezmi Yurtsever, 400 askerin bulunduğu Osmanlı Askeri kışlasının kuşatıldığını ve kaymakamın çağrısı ile teslim olmaları üzerine şehir merkezindeki kamu binalarında tutsak olarak tutulduklarını anlattı.

Zeytun ile ilgili Ermeni arşivlerinde yaptığı araştırmalarda da askerlere balta ile saldırarak vahşice öldürülmeleri olayının sorumlusu olan kadın militanın Yeghisabet Sultanian ve arkadaşları oldukları bilgisine ulaştığını aktaran Tarihçi Yurtsever yaşanan olayların insanlık tarihinde kara bir leke olarak kaldığını ve belgelere de yansıdığını belirtti.