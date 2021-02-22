Osmanlı geleneği yeniden hayat buldu! ALFİ Çörek askıda iyilik kampanyası başlattı.
Kahramanmaraşlı esnaf Fehmi Büyükdereli askıda iyilik kampanyası başlattı.
KAHRAMANMARAŞ 22.02.2021, 12:09 22.02.2021, 17:54
Kahramanmaraş’ta geleneksel Maraş Çöreği satan Fehmi Büyükdereli askıda iyilik kampanyası kapsamında kendi işletmesinin ürünü olan çöreği de kampanyaya dâhil etti.
Kampanya kapsamında çörek almaya gelen vatandaşlar ihtiyaç sahiplerine az da olsa karınlarını doyurabilmeleri için destek de bulunuyor.
Geçmişi Osmanlı’ya dayanan ihtiyaç sahiplerini rencide etmeden yardım etmek için uygulanan bu gelenek Kahramanmaraş’ta da Alfi Çörek İşletmecisi Fehmi Büyükdereli tarafından sürdürülmeye devam ediyor.
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