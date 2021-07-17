Otel Germenicia Kurban Bayramı’na hazır

Kahramanmaraş’ta Bayram Öncesi Otellerde Hareketlilik Yaşanıyor.

Yaşanan Bu Hareketliliği Aksu Habere Değerlendiren Kültür Turizm Otelciler Ve Gastronomi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Büyükdereli Şunları Söyledi.

Büyükdereli Konuşmasının Devamında, Otel Germenicia Olarak Kurban Bayramı’na Hazır Olduklarını Belirtti.