Otizm bir eksiklik değildir

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işbirliği ile Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi. Dr. Mehmet Yılmaz moderatörlügünde, Büyükşehir Instagram hesabından canlı gerçekleştirilen programın konuğu Özel eğitim Uzmanı Dr. Mehmet Küçükgöz oldu. Programda, otizmli bireylerde görülen davranış farklılıkları, bebeklerde otizm belirtileri ve otizmde erken tanının önemi gibi pek çok konu masaya yatırıldı.

Otizm 3 Ayrı Grupta İnceleniyor

Düzenlenen etkinlik için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek konuşmasına başlayan Dr. Mehmet Küçükgöz, "Spektrum bozukluğu üç alanda kendini gösterir. Bunlar sosyal etkileşim, dil gelişim ve iletişim, sınırlı ilgi alanı ve takıntısal davranışlardır. Otizm, yapılan araştırmalarda doğum öncesine dayandırılan, genel olarak bireyin çevresiyle uyumunu, etkileşimini amaçlı bir şekilde paylaşımına engel oluşturan nörobilimsel bir farklılıktır. Otizm düşük orta ve ağır olmak üzere 3 ayrı grupta incelenir. Genellikle 0-3 yaş arasında başlayan otizm hastalığı 3 yaşından sonrada görülebilir" ifadelerini kullandı.

54 Çocuktan Biri Otizmli

Dr. Mehmet Küçükgöz konuşmasına, "Otizmli hasta sayısı günümüzde artış göstermektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı istatistiklere göre her 54 çocuktan biri otizm hastası. Bu oran geçmişte çok düşükken günümüzde artış göstermektedir. Bu artış artık otizme karşı bir farkındalığın oluşmaşını sağlamalıdır. Eğer otizmin üzerinde durursak ve biz bunu çocukluk yaşlarına kadar geriye çekebilirsek bu çocuklardaki kazanım oranını erken tanı ve doğru müdahaleyle daha yüksek hale getirebiliriz. Çocuklarda görülen otizm belirtilerine baktığımızda göz teması kurmaktan çekinme, ismi söylendiğinde veya çağrıldığında dönüp bakmama, konuşmasında belirgin bir gecikme yaşamak, ellerini sürekli çarpma gibi davranışlarda bulunmak, bir şarkının belirli bir bölümünü sürekli tekrar etmek, bazı şeyleri çok çabuk ezberlemek, ileri düzeyde hafıza, belli belirsiz anlamsız gülme, duygularda ani geçiş sayılabilir. Saydığımız birkaç davranışın bir araya gelmesiyle de otizm dediğimiz Spektrum bozukluğu ortaya çıkabiliyor. Çocuklarında bu gibi davranışlara rastlayan ailelerin psikiyatri ve nöroloğa gitmesini tavsiye ediyorum. Erken tanı ve erken tedaviye başlamak otizm açısından çok önemli" diye devam etti.

Otizmli Çocuklarda Davranış Farklılıkları

Özel Eğitim Uzmanı Dr. Mehmet Küçükgöz konuşmasını, "Otizmli bir çocuk ile normal gelişim gösteren bir çocuk arasında 5 fark göstermek istiyorum. Otizmli çocuklar yeni bir beceri veya bilgi öğrenmeye karşı direnç gösterirken, normal gelişim gösteren bir birey genel olarak bir şey öğrenmeye isteklidir. Otizmli birey kendinden ne istendiğini çoğu zaman anlayamaz ama normal gelişim gösteren bir birey ne istendiğini çok rahat bir şekilde anlayabilir. Otizmli bireyler taklitle öğrenmede çok zorluk yaşarken normal gelişim gösteren bireyler öğrenmede taklit yolunu inanılmaz bir şekilde kullanırlar. Normal gelişim gösteren bireylerde jest ve mimik hareketleriyle öğrenme kolayken otizmli çocuklarda bunun tam tersi jest ve mimik hareketleriyle öğrenmek çok zordur. Normal gelişim gösteren bireylerde başkalarını memnun etme ve onların onayını almak çok önemli iken otizmli bireylerde bunun hiçbir önemi yoktur. Bu belirtilerin erken tespiti azami önem taşıyor" cümleleriyle noktaladı.