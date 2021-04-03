Otizmli ailelere yönelik uzman kişiler tarafından onikişubat gündüzlü bakım rehabilitasyon ve aile danışma merkezi toplantı salonunda “Otizme Farklı Bakışlar Paneli” düzenlendi.

Söz konusu panele oturum başkanı olarak KSÜ Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Dr. Mehmet Yilmaz ile birlikte alanında uzman kişiler tarafından otizmli ailelere ve diğer katılım sağlayacak kişilere panel verildi.

Panel sonrasi Aksu Haber’e açiklamalarda bulunan Aile, Çalişma Ve Sosyal Hizmetler Il Müdürü Mutlu Kaya aileleri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek adina akedmik bir çalişma gerçekleştirdiklerini söyledi.