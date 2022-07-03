Oto pazarında bayram sakinliği
Kurban bayramına artık sayılı günler kala oto pazarında hareketlilik beklenirken fiyatların yüksek oluşu alıcıları düşündürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 03.07.2022, 14:12
Aracını satmak isteyenler alıcı olmamasından dert yakınırken almak isteyenler ise fiyatların adeta cep yaktığını söylüyor.
Hal böyle olunca oto pazarı son yılların en sakin dönemi yaşanıyor
Namaz Vakti 03 Temmuz 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31