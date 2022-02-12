Otobüs durağına saldırı camları kıran kişi kayıplara karıştı

Dulkadiroğlu Caddesi Çarşı Atik Camisi yanındaki otobüs durağının camı kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldı.

Halkın malına karşı yapılan bu çirkin saldırı kınanırken, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.