Otobüs Terminali’nde Çalışmalar Tamam

Başkan Hayrettin Güngör, “Hem şehir için hem de şehirlerarası yolcularımız için standartları son derece yüksek bir tesis oluşturduk. Bilet satış alanları, kafeteryası, dinlenme alanları, bebek bakım odaları ve mescidi ile çok ferah bir mekana dönüştürdük. Büyükşehir Belediyesi olarak başlattığımız yenileme çalışmalarımızı tamamladık. Esnafımızın terminal binasına yerleşiminin ardından hizmet vermeye başlıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yenileme çalışmalarının tamamlandığı Şehirlerarası Otobüs Terminali’ni ziyaret etti. Beraberinde Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Fatma Zehra Aslantaş ve Ali Eken’in yanı sıra Terminal Hizmetleri ve Yolcu Taşımacılığı Kooperatifi Başkanı Bünyamin Sökmen’in de yer aldığı ziyarette tamamlanan çalışmalara ve esnafın yerleşim sürecine yönelik bilgiler alındı. Başkan Hayrettin Güngör, terminalde gerçekleştirilen çalışmalarda hem yolculara hem de iş yerlerine sağlanan standartların önemli ölçüde yükseltildiğini belirtti.

Modern Bir Tesis Oldu

Başkan Güngör, “Dönemin özelliklerine göre inşa edilen ve zaman içerisinde standartları karşılamayan Şehirlerarası Otobüs Terminalimizdeki yenileme çalışmalarımızı tamamladık. İşletme anlamında da eksikliklerimizi tamamlamış olduk. Yaptığımız çalışmalar neticesinde öncelikle yolcu taşıma araçları ile sivil araçların girişini ayırdık. Yolcu girişlerini de tek bir alana yönlendirdik. Bu çalışmamızla güvenlik zafiyetini de ortadan kaldırmış olduk. Sivil araçlar için yeni bir otopark alanı oluşturduk” diye konuştu.

Hayırlı Olsun

Terminal binasında da önemli yenilemelerin gerçekleştirildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Hem şehir için hem de şehirlerarası yolcularımız için standartları son derece yüksek bir tesis oluşturduk. Bilet satış alanları, kafeteryası, dinlenme alanları, bebek bakım odaları ve mescidi ile çok ferah bir mekana dönüştürdük. Büyükşehir Belediyesi olarak başlattığımız yenileme çalışmalarımızı tamamladık. Esnafımızın terminal binasına yerleşiminin ardından hizmet vermeye başlıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Yenilenen şehirlerarası otobüs terminalinin şehre çok yakışacağını ve önemli bir eksiği gidereceğini vurgulayan otogar esnafı, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.