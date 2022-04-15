Otobüs terminallerinde bayram öncesi yoğunluk!

Kahramanmaraş Şehirler Arası Otobüs Terminalinde hizmet veren otobüs firmalarının bilet satış noktalarında oluşan yoğunluk biletlerin tükendiğinin göstergesi oldu.

İnternet ortamından biletleri rezervasyon yaptıranlar ve biletlerini alanlar firmalarında biletlerin tükenmesine neden oldu.