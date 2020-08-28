Otomatik vites araçlarda verimi artırıp yakıtı düşüren sistem tescil edildi!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Makine Mühendisliği'nde görevli bir grup akademisyon, otomatik vites araçlarda aşınmayı minimum seviyeye çekerek motor gücünü daha verimli kullanıp, yakıt tasarrufu sağlayacak sistem geliştirdi.

KAHRAMANMARAŞ 28.08.2020, 08:48 28.08.2020, 18:28
541

KSÜ Makine Mühendisliği Öğretim Görevlisi ve proje yürütücüsü Muhammed Safa Kamer, yaptığı açıklamada, son dönemlerde otomativ sektöründe otomatik vites araçların daha da ön plana çıkmaya başladığını dile getirdi.

Bu yüzden otomatik viteslerin kullanımı ve geliştirilmesine yönelik çok sayıda çalışma yapıldığını anlatan Kamer, kendilerinin de bu kapsamda 5 yıl önce "Konik Merdaneli Sürekli Değişken Tahvil Oranlı İletim Sistem Projesi"ne başladıklarını ve 2017 yılında projenin "TUBİTAK 1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı" çerçevesinde desteklendiğini aktardı.

Proje kapsamında yapılan çalışmalar kapsamında, yeni nesil otomobillerde sürtünmeli çarklarla hareket iletim sistemiyle (CVT) çalışan otomatik vites kutularının kullanılmaya başladığını ifade eden Kamer, "Otomotiv sektörü şu an çoğunlukla dişli vites sistemleriyle devam ediyor. Dişli sistemler, içerisindeki kademelerle sınırlıdır. Otomotiv sektörü vites kademelerini belirli aralıkta çoğaltmak için bu tür CVT sistemlerine yöneliyor. CVT vites kutularının en büyük sorunu ise merdanelerin sürtünmesiyle meydana gelen aşınma ve ön gerilme kuvvetinin azalması. O yüzden biz de mevcut konik merdaneli CVT sistemlerine farklı bir yorum katarak, geliştirdik." diye konuştu.

Mevcut sistemlerde merdane veya silindirlerde aşınmanın meydana geldiğini, bu yüzden de merdaneler arasında ön gerilme kuvveti ve hareket iletiminin azaldığını, bunun da yakıt tüketimini artırıp motor gücü kaybına neden olduğunu anlatan Kamer, şöyle konuştu:

"Çalışmamızda, mevcut sisteme ilave olarak ön gerilme kuvvetini hidrolik baskı mekanizmasıyla verecek şekilde tasarladık. Bizde herhangi bir aşınma söz konusu olsa dahi hidrolik mekanizmalarla yukarıdan istediğimiz kuvvette bastırmaya devam edecek ve bu şekilde moment iletimizi sağlamış olacağız. Biz, bu azalmanın önüne geçmek için kendi sistemizde hidrolik baskı mekanizmaları kullanarak, sabit bir ön gerilme değil, silindirlere istediğimiz kadar ön gerilme vereceğiz. Sistem, bir anlamda aşınmayı minimum seviyeye indirmiş olacak."

Kamer, çalışmanın bu yıl Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendiğini belirterek, "Çalışmamızdaki amaç, otomobilin vites sistemiyle daha fazla verimliliği arttırmak ve aracın yol durumuna göre istenilen tahvil oranının sistemden elde ederek yakıt sarfiyatını azaltmak." ifadelerini kullandı.



Çalışmalarında sona geldiklerini dikkati çeken Kamer, sözlerine şöyle devam etti:

"2020'nin sonuna doğru üniversitemizde 3 boyutlu yazıcılar kullanarak prototipini ortaya koyacağız. Bu çalışmamızı tamamladıktan sonra tasarımızın gerçek boyutlarda deney setini ve testlerinin yapılabilmesi için TÜBİTAK'tan destek talebinde bulanacağız. Çalışmamızın verimlilik şartlarını da ön görerek çeşitli otomotiv firmalarıyla çalışmanın ticarileşmesi için görüşmelerimiz olacak."



Kamer, çalışmalara Malatya İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şemsettin Temiz'in yanı sıra KSÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kaya, Öğretim Üyesi Dr. Orhan Erdal Akay, Öğretim Görevlisi Serdar Kaveloğlu, Araştırma Görevlisi Yalın Yamaç ve yüksek lisans öğrencisi Fahrettin Gencer'in katkı sağladığını sözlerine ekledi.

#Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi #KSÜ Makine Mühendisliği Öğretim Görevlisi ve proje yürütücüsü Muhammed Safa Kamer
Yorumlar (0)
33°
açık
Namaz Vakti 29 Ağustos 2020
İmsak 04:28
Güneş 05:53
Öğle 12:38
İkindi 16:18
Akşam 19:13
Yatsı 20:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25