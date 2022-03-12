Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Kahramanmaraş’ta otomobil ile kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 12.03.2022, 21:08
Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Gaziantep doğu çevre yolu üzerinde seyir halinde olan M.K yönetimindeki 46 AR 116 plakalı kamyonet ile E.S idaresindeki 46 LA 470 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyonet önce kaldırıma, sonra istinat duvarına çarparak ancak durabildi. Kazada kamyonet içerisinde bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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