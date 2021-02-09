Otomobil otobüse 'ok' gibi saplandı

Alınan bilgilere göre, Dulkadiroğlu ilçesinde M.Y’nin kullandığı 27 AFS 364 plakalı otomobiliyle Tevfik Kadıoğlu Bulvarı üzerinde ışıklarda bekleyen A.O. idaresindeki 46 S 0363 plakalı otobüse arkadan çarptı. Çarpmasın etkisiyle otobüs ise önünde bekleyen Ö.G. yönetimindeki 06 AR 4923 plakalı otomobile çarptı. Kazada M.Y. ile aynı araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: güncel46







