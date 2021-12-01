Otomobil tarlaya devrildi:5 yaralı

Edinilen bilgiye göre Cuma Bahçıvan (41) idaresindeki 44 F 4499 plakalı otomobil ile Göksun yönünden Elbistan istikametine ilerlediği sırada, Afşin ilçesi Akçırı Mevkisi’nde aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada sürücü ile birlikte yolcu olarak bulunan eşi Nuran Bahçıvan (37), çocukları Z.H.B.(9), A.B. (7) ile H.B. (4) yaralandı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.