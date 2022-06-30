Otomobil tıra arkadan çarptı!

Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerinde M.D. yönetimindeki 38 YC 191 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken Y.D idaresindeki 66 EF 700 plakalı tıra NFK tüneli çıkışı arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan otomobil sürücüsü, çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kazazede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.