Otomobilde çakmak gazı bomba gibi patladı: 3 yaralı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde park halindeki otomobilde çakmak gazının patlaması sonrası 3 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 29.11.2021, 22:18 29.11.2021, 22:20
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde bulunan çakmak gazının bomba gibi patladı. Patlamanın şiddetiyle otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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