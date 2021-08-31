Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü olay yerinde can verdi

Edinilen bilgiye göre, Elbistan ilçe merkezinden kırsal Alembey Mahallesi’ne gitmekte olan Ali Gök’ün (48) kullandığı bisiklete, mahalle girişinde İbrahim D. idaresindeki 06 RES 55 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, bisiklet sürücüsü Gök’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Gök’ün cenazesi incelemenin ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze nakil aracı ile otopsi yapılmak üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü İbrahim D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.