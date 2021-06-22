Otomobilin iş makinesi yüklü kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde otomobilin iş makinesi yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 22.06.2021, 23:46 23.06.2021, 00:48
Elbistan’da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın B.’nin kullandığı 46 EA 210 plakalı otomobil Elbistan Nurhak kara yolu OSB sapağında Mustafa Y.’nin kullandığı 06 DZ 0665 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kamyon kasasının altına giren otomobilin hurdaya döndüğü kazadan sürücü şans eseri yaralı olarak kurtuldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince hurdaya dönen otomobilden çıkarılan sürücü Buğra B., sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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