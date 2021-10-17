Otomobiliyle önce yayaya sonra korkuluklara çarptı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Tanır Mahallesi Köprüsü üzerinde Hüseyin Ö. (49) yönetimindeki 01 AFT 76 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırımda yürüyen Halil K.’ya (49) sonra demir korkuluklara çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle yaya ile sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.