Otomobiliyle polis noktasına daldı: 1’i polis 3 yaralı
Kahramanmaraş’ta kontrolünü kaybettiği otomobiliyle trafik kontrol noktasında bulunan araca çarpan sürücü trafik kazasına neden oldu.
KAHRAMANMARAŞ 27.03.2022, 21:43
Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Ağcalı Mahallesi Av. Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı üzerinde H.D. idaresindeki 46 BV 766 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken trafik kontrol noktasında beklemede olan Ö.K yönetimindeki 46 NR 581 plakalı hafif ticari araca ve görevli trafik polis memuruna çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle yaralanan polis memuru ve otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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