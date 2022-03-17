Oturarak Voleybol Süper Lig 1.etap müsabakaları başladı

Osman Sayın Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakalar için açılış töreni gerçekleştirildi.

Açılışa federasyon temsilcileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ve çok sayıda sporcu katılım sağladı.

Açılışın ardından müsabakalara kaldığı yerden devam edildi.

Müsabakalarla ilgili Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı İrfan Arguz, Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.