Ozan İsmail Baltacı Koronavirüse Şiir Yazdı

Göksun’lu ozan şiirine şöyle devam etti;

Bugün baktım karşı yola ne gelen var ne giden var.

Komşu komşuya varmıyor ne gelen var ne soran var.

Virüs salmışlar Yurduma çare bulunmaz derdime.

Döndüm baktım ki ardıma ne gelen var ne giden var.



Tüm cihan yasta bugün bugün evlerinde hasta bugün.

Tabiplerim, doktorlarım hasta bugün ne gelen var ne giden var.

Zengin, fakir bir oldu makam Şöhret Nerede kaldı.

Ne gelen var ne soran var.



Her Tarafa Yayan Gittiğini İddia Eden Baltacı, Sözlerine Şöyle Devam Etti;



“ben Göksun’lu ozan İsmail Baltacı, Göksun Ericek Mahallesi Berit Dağın Eteğindeyim Ben şu anda 60 yaşındayım Şu an Adana'ya yayan giderim Antep'e yayan giderim her tarafa yayan giderim çünkü sağlıklıyım Allah'a şükür olsun” dedi.