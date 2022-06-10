Özbekistanlı heyet bir dizi ziyaretler bulunmak üzere Kahramanmaraş’a geldi

İlk olarak Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkunu ziyaret eden Vali Shukhratbek Abdurakhmonov Kushakbaevich burada bir süre vali coşkun ile sohbet etti.

Ardından Shukhratbek Abdurakhmonov Kushakbaevich büyükşehir belediye başkanlığını ziyaret etti.

Burada Başkan Hayrettin Güngör tarafından heyete şehirle ilgili bilgiler verildi.

Bilgilendirme sunumunun Ardından Özbekistan Andican Valisi Shukhratbek Abdurakhmonov Kushakbaevich ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör arasında kardeş şehir ilişkisinin temelini oluşturacak ortak yarar paydasında işbirliği protokolü imzalandı.

Ziyaret sonunda bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özbekistan Andican Valisi Shukhratbek Abdurakhmonov Kushakbaevich ise her türlü iş birliğine açık olduklarını ifade etti.