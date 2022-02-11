Özçam Marketler müşterisine uygun fiyata meyve ve sebze satışlarını sürdürüyor

365 gün kaliteli ve hesaplı alışveriş imkânı sunan özçam marketler, 12 Şubat Kurtuluş Bayramına özel, birçok üründe indirim imkanı sunuyor.

Tanzim satışların devam ettiğini belirten Özçam Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çam, Kurtuluş Bayramı dolayısıyla yapılan indirimlerin 3 gün boyunca devam edeceğini söyledi.

Çam, konuşmasının devamında tüm Kahramanmaraş halkının 12 Şubat Kurtuluş Bayramını kutladı.