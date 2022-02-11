Özçam Marketler müşterisine uygun fiyata meyve ve sebze satışlarını sürdürüyor
Kahramanmaraş’ın taze ve kaliteli Tanzim satışların tek adresi olan Özçam Marketler müşterisine uygun fiyata meyve ve sebze satışlarını sürdürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 11.02.2022, 15:36 11.02.2022, 17:45
365 gün kaliteli ve hesaplı alışveriş imkânı sunan özçam marketler, 12 Şubat Kurtuluş Bayramına özel, birçok üründe indirim imkanı sunuyor.
Tanzim satışların devam ettiğini belirten Özçam Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çam, Kurtuluş Bayramı dolayısıyla yapılan indirimlerin 3 gün boyunca devam edeceğini söyledi.
Çam, konuşmasının devamında tüm Kahramanmaraş halkının 12 Şubat Kurtuluş Bayramını kutladı.
Namaz Vakti 11 Şubat 2022
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|27
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|27
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|22
|27
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|22
|26
|15. Bursaspor
|22
|24
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|22
|24
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|23
|22
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|22
|20
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|21
|11
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|60
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|23
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|47
|4. West Ham United
|24
|40
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|39
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|23
|39
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|21
|36
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|34
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|22
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|22
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|23
|25
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|23
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|23
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|21
|19
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|18
|18. Norwich City
|23
|17
|19. Watford
|22
|15
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|20
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|O
|P
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|53
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|23
|47
|3. Real Betis
|23
|40
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|22
|38
|5. Atletico Madrid
|22
|36
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|23
|35
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|22
|35
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|23
|34
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|31
|10. Celta Vigo
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|30
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|23
|30
|12. Osasuna
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|29
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|23
|27
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|23
|26
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|23
|25
|16. Granada
|23
|24
|17. Mallorca
|22
|23
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|23
|18
|19. Deportivo Alaves
|23
|17
|20. Levante
|22
|11