Özçam Marketler vatandaşlara aşure ikram etti!
Kahramanmaraş’ın en kapsamlı alışveriş merkezlerinden biri olan ve tanzim satışta vatandaşlara kaliteyi ucuza veren Özçam Marketler, muharrem ayı dolayısıyla birlik ve beraberliğin sembolü olan aşure etkinliği düzenledi.
KAHRAMANMARAŞ 27.08.2021, 15:30 27.08.2021, 18:39
Cuma namazı sonrasında Özçam Marketler Necip Fazıl Şubesinde aşure kazanı kaynatıldı.
Özçam Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çam, öncülüğünde muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara ve çevre esnafına aşure ikramında bulunuldu.
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|0
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|14. Manisa FK
|0
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|0
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