Özçam marketler vatandaşlara uygun ve kaliteli ürünler sunuyor
Kahramanmaraş’ın taze ve kaliteli tanzim satış yerlerinde biri olan Özçam Marketler müşterisine uygun fiyata meyve ve sebze satışlarını sürdürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 16.07.2021, 17:42 16.07.2021, 22:09
Tanzim Satışların Tek Adresi olan Özçam Marketler Vatandaşlara Uygun Ve Kaliteli Ürünler sunuyor.
Kurban bayramına sayılı günler kala birçok kampanyayı da vatandaşlara sunmaya devam ediyor.
Kampanyalar hakkında Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Özçam Marketler Genel Koordinatörü Paşa Gözüaçık “vatandaşlarımıza bayrama özel kampanyalar yaptık” diye konuştu
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