Özçam marketlerde indirimler devam ediyor!
Kahramanmaraş’ın taze ve kaliteli tanzim Satışların Tek Adresi olan Özçam Marketler müşterisine uygun fiyata meyve ve sebze satışlarını sürdürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 26.11.2021, 15:01
Meyve ve sebze reyonlarında 365 gün kaliteli ve hesaplı alışveriş imkânı sunan özçam marketler halkın büyük beğenisini kazanıyor.
Tanzim satışların devam ettiğini belirten Özçam Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çam, ülkede stok yapan ve ürünleri 1 adetle sınırlı satış yapan marketlerin tersine Özçam’da böyle birşeyin olmadığını belirtti.
Konuşmasının devamında fahiş fiyatlara da değinen Çam, Özçam Marketler Kahramanmaraş’ın ve Ülkenin en uygun marketi olduğunu söyleyerek tüm vatandaşları Özçam Markete davet etti.
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