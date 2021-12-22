Özçam marketlerde indirimler devam ediyor!

Taze ve kaliteli tanzim satışların tek adresi olan Özçam Marketler ise halen müşterisine uygun fiyata meyve ve sebze satışlarını sürdürüyor.

Döviz kurundaki hareketliğin fiyatlara da yansımasını beklediklerini söyleyen özçam marketler Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çam, bazı ürünlerde fiyatların düşmeye başladığını söyledi.

Çam, öte yandan tanzim satışlarıyla ilgili bilgiler verdi.