Özçam Marketlerde tanzim satışlar devam ediyor!

Kahramanmaraş’ın Taze Ve Kaliteli Tanzim Satış Yerlerinde Biri Olan Özçam Marketler Müşterisine Uygun Fiyata Meyve Ve Sebze Satışlarını sürdürüyor.



Tanzim Satışların Tek Adresi olan Özçam Marketler Vatandaşlara Uygun Ve Kaliteli Ürünler sunuyor.



Pandemi döneminde örnek teşkil eden özçam market müşterileri ve çalışanların sağlığı içinde kurallara riayet ediyor.



Ramazan bayramına sayılı günler kala özçam market te müşterileri için bayram hazırlıklarına şimdiden başladı.