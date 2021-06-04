Özçam Marketlerden 24.yıl dönümüne özel indirimler!
Kahramanmaraş’ta kaliteli ucuz tek tanzim satış yeri olan Özçam marketler 24’üncü yılında fiyatları aşağı çekti.
KAHRAMANMARAŞ 04.06.2021, 17:37 04.06.2021, 17:52
Sebzeden meyveye, satışı sunulan her ürünün fiyatının 24. yaş gününe özel indirimleri müşterisine sunan özçam marketlerde yine indirim yoğunluğu vardı.
Vatandaş ise yapılan indirim ve kaliteli ürünlerden çok memnun.
Özçam Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çam, Kahramanmaraş’ta tanzim satış konusunda ilklere imza atarak vatandaşın hem cebini hem de sağlığını düşlenerek marketlerinde kaliteli ve taze ürünler bulunduruyor.
Özçam Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çam, ayrıca Kahramanmaraşlılara müjdeli haber verdi.
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