Özçam Marketlerden Bayrama özel kampanyalar!
Kahramanmaraş’ın taze ve kaliteli Tanzim Satışların Tek Adresi olan Özçam Marketler müşterisine uygun fiyata meyve ve sebze satışlarını sürdürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 30.04.2022, 11:22 30.04.2022, 18:58
365 gün kaliteli ve hesaplı alışveriş imkânı sunan özçam marketler Ramazan Bayramına özel, birçok üründe indirim imkanı sunuyor.
Tanzim satışların devam ettiğini belirten Özçam Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çam, tüm Kahramanmaraşlıların Ramazan Bayramı kutladı.
Namaz Vakti 30 Nisan 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|35
|79
|2. Fenerbahçe
|35
|68
|3. Konyaspor
|35
|64
|4. Başakşehir
|35
|60
|5. Karagümrük
|35
|53
|6. Adana Demirspor
|35
|52
|7. Alanyaspor
|34
|52
|8. Beşiktaş
|34
|51
|9. Antalyaspor
|35
|51
|10. Hatayspor
|35
|49
|11. Kasımpaşa
|35
|47
|12. Galatasaray
|34
|47
|13. Sivasspor
|34
|45
|14. Giresunspor
|35
|43
|15. Kayserispor
|34
|43
|16. Gaziantep FK
|35
|42
|17. Altay
|35
|33
|18. Rizespor
|34
|30
|19. Göztepe
|34
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|34
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|33
|66
|2. Ümraniye
|32
|63
|3. Bandırmaspor
|32
|55
|4. Erzurumspor
|32
|54
|5. İstanbulspor
|32
|54
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|33
|46
|8. Samsunspor
|32
|46
|9. Tuzlaspor
|32
|45
|10. Adanaspor
|33
|44
|11. Gençlerbirliği
|32
|42
|12. Keçiörengücü
|32
|41
|13. Altınordu
|33
|41
|14. Kocaelispor
|32
|40
|15. Denizlispor
|32
|39
|16. Boluspor
|32
|38
|17. Menemen Belediyespor
|32
|37
|18. Bursaspor
|32
|35
|19. Balıkesirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|83
|2. Liverpool
|34
|82
|3. Chelsea
|33
|66
|4. Arsenal
|33
|60
|5. Tottenham
|33
|58
|6. M. United
|35
|55
|7. West Ham United
|34
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|34
|49
|9. Brighton
|35
|44
|10. Newcastle
|35
|43
|11. Leicester City
|32
|42
|12. Crystal Palace
|34
|41
|13. Aston Villa
|33
|40
|14. Brentford
|34
|40
|15. Southampton
|35
|40
|16. Burnley
|34
|34
|17. Leeds United
|34
|34
|18. Everton
|32
|29
|19. Watford
|34
|22
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|81
|2. Sevilla
|34
|64
|3. Barcelona
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|34
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|34
|52
|8. Athletic Bilbao
|34
|51
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Valencia
|34
|43
|11. Rayo Vallecano
|33
|40
|12. Celta Vigo
|33
|39
|13. Espanyol
|34
|39
|14. Elche
|33
|38
|15. Getafe
|33
|35
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|34
|32
|18. Granada
|33
|30
|19. Deportivo Alaves
|34
|28
|20. Levante
|34
|26