Özçam Market’te 365 gün kaliteli ve hesaplı alışveriş!
Özçam Market’te toptan ve tarla fiyatına tanzim satışları yoğun ilgi görüyor.
KAHRAMANMARAŞ 19.06.2020, 13:38 19.06.2020, 19:59
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Kahramanmaraşlı vatandaşlarda eksiklerini gidermek için Özçam Market’i tercih ediyor.
Vatandaşların aile bütçesine katkı sağlamak adına “365 Gün İndirim Kampanyası” başlatan Özçam Market, özel dev indirim ile vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor.
Özçam Market meyve ve sebze reyonlarında 365 gün kaliteli ve hesaplı alışveriş imkânı sunularak halkın büyük beğenisini kazanıyor.
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|56
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|27
|52
|4. Galatasaray
|27
|50
|5. Beşiktaş
|27
|44
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|27
|43
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|27
|43
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|27
|37
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|27
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|27
|33
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|27
|31
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|31
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|29
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|27
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|27
|22
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|P
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|28
|53
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|28
|47
|3. Bursaspor
|28
|46
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|28
|45
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|28
|45
|6. Fatih Karagümrük
|28
|43
|7. Altay
|28
|43
|8. Ümraniye
|28
|40
|9. Giresunspor
|27
|38
|10. Keçiörengücü
|28
|35
|11. Balıkesirspor
|28
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. İstanbulspor
|27
|33
|14. Altınordu
|28
|31
|15. Boluspor
|28
|25
|16. Osmanlıspor
|28
|24
|17. Adanaspor
|28
|20
|18. Eskişehirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|29
|82
|2. Man City
|29
|60
|3. Leicester City
|29
|53
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|29
|48
|5. M. United
|29
|45
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|29
|44
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|29
|43
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|29
|41
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|29
|40
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|29
|39
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|39
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|29
|37
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|29
|35
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|29
|34
|15. Brighton
|29
|29
|16. West Ham
|29
|27
|17. Watford
|29
|27
|18. Bournemouth
|29
|27
|19. Aston Villa
|29
|26
|20. Norwich City
|29
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|29
|64
|2. Real Madrid
|29
|62
|3. Sevilla
|29
|51
|4. Atletico Madrid
|29
|49
|5. Getafe
|29
|47
|6. Real Sociedad
|29
|47
|7. Villarreal
|29
|44
|8. Valencia
|29
|43
|9. Granada
|29
|42
|10. Athletic Bilbao
|29
|39
|11. Levante
|29
|35
|12. Deportivo Alaves
|29
|35
|13. Osasuna
|29
|35
|14. Real Betis
|29
|34
|15. Real Valladolid
|29
|33
|16. Eibar
|29
|28
|17. Celta de Vigo
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|25
|19. Espanyol
|29
|24
|20. Leganés
|29
|23