Özçam Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çam, Güne Başlarken’e konuk oldu
Hafta içi her sabah Aksu TV ekranlarından izleyicisiyle buluşan, Kurtuluş Şükür’ün sunduğu güne başlarken programına Özçam Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çam canlı yayın konuğu oldu.
KAHRAMANMARAŞ 03.03.2021, 12:24 03.03.2021, 14:21
Özçam Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çam, Kahramanmaraş’ta başlatılan “esnafına sahip çık” kampanyasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Çam, programında devamında “tarladan halka tanzim satışları”nında devam ettiğini belirtti ve sürecin işleyişi halkında bilgiler verdi.
Özçam Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çam, tanzim satışlarından sadece halkın değil, esnaflarında yararlandığını söyledi.
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