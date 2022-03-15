Özçam Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çam, Güne Başlarken’e konuk oldu
Hafta içi her gün Aksu TV ekranlarında seyircisiyle buluşan Güne Başlarken’in bugün ki konuğu ÖZÇAM Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çam oldu.
KAHRAMANMARAŞ 15.03.2022, 10:50 15.03.2022, 18:37
Programda gıda ürünlerindeki KDV indirimi değerlendirdi
Çam, konuşmasının devamında, fiyat artışlarının devam edip etmeyeceğini de değerlendirdi.
Namaz Vakti 15 Mart 2022
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|34
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|32
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|29
|70
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|4. Arsenal
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|45
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|30
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|18. Watford
|29
|22
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|27
|22
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|29
|17
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|O
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|28
|66
|2. Sevilla
|28
|56
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|27
|51
|4. Atletico Madrid
|28
|51
|5. Real Betis
|28
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|6. Real Sociedad
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|47
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|45
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|40
|9. Valencia
|28
|37
|10. Celta Vigo
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|28
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|12. Espanyol
|28
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|27
|32
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|28
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|26
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|24
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