Özçam Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çam, Güne Başlarken’e konuk oldu
Her Sabah Aksu TV ekranlarından izleyicisiyle buluşan güne başlarken programının bugünkü konuğu Özçam Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çam oldu.
KAHRAMANMARAŞ 31.12.2020, 18:07 31.12.2020, 19:58
Özçam Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çam burada KMTSO’nun başlatmış olduğu esnafına sahip çık Kahramanmaraş kampanyasını değerlendirdi.
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