Özdemir Kahramanmaraş'ta Mimarlar ile bir araya geldi!

Kahramanmaraş’ta uygulanan projelerin verimliliğini mercek altına alıp görüş bildirmek için ilgili kurumlarla çalışmak isteyen Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şubesi Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir’i misafir edip hem kentle ilgili hem de mesleki sorunlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Milletvekili Özdemir’i misafir eden Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Emre Kaçamaz, “Biz oda olarak ilimizde uygulanan dev projelerin uygulanabilirliği konusunda teknik anlamda destek olmaya hazırız. Özellikle belediyelerimizin imar uygulamaları, hizmet projeleri gibi faaliyetlerinde birlikte çalışmak istiyoruz. Bu kentin kaybedecek yılları yok, her kaybedilen 1 yıl ilimizi 10 yıl geriye götürüyor. İlimizin kaderini belirleyen projelerin ortak paydada ortak akılla yapılmasından yanıyız.

Sektörümüzü ve meslektaşlarımızı düzenleyen yasa, çağımızın gereksinimlerini karşılamıyor. Yasamızın mutlaka yeniden yapılması gerekli. Bu konuda Milletvekilimiz Ahmet Özdemir Bey destek olacağını söyledi. Önceki gün yaptığımız TMMOB İl Koordinasyon Kurulu toplantımızda meslek odalarımızın dile getirdiği sorunları Sayın Milletvekilimize ilettik. Sayın Vekilimizden destek sözü aldık” dedi.

Mimarlar ile uzun süre sohbet eden Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ise sorunları not aldı. Mimarlık yasasının çıkması konusunda Mimarlar Odasına destek olacağını, TBMM’de ilgili komisyonlarla görüşme sağlayacağını belirtti.

İlçe Belediyeleriyle ilgili kendisine iletilen sorunları da hem Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile hem de ilçe belediyeleriyle bu sorunları konuşacağını da belirten Özdemir, sık sık bir araya gelineceğini belirtti.