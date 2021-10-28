Özdemir: 'Kahramanmaraş’a 12 derslikli yeni bir okul yapılacak'
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile bir araya gelen AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Kahramanmaraş’a 12 derslikli yeni bir okulun yapılmasıyla ilgili Bakan Özer’in talimat verdiğini duyurdu.
KAHRAMANMARAŞ 28.10.2021, 09:23 28.10.2021, 09:37
Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile olan fotoğrafını paylaşan Ahmet Özdemir, paylaşımının altına şu notu düştü: “Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'i ziyaret ettik. Güneşevler Mahallesine yapılacak ilkokul ile ilgili yardım talebinde bulunduk. Bakanımız 12 derslikli yeni bir okulun hemen yapılması ile ilgili talimatı verdi, ödeneğini de göndermeyi taahhüt etti. Bakanımıza teşekkür ederiz.”
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