Özdemir; “Maraş Usulü Afşin Tarhanasını sevdirdik”
Afşinli İş Adamı Mehmet Özdemir, Maraş Usulü Afşin Tarhanasını sevdirdiklerini belirterek her yıl artan üretim hedefinin bu yıl 60 Ton olduğunu söyledi.
Afşin’de ÖZ YÜKSEK adıyla Maraş Usulü Afşin Tarhanası ve Afşin Sıkma Tarhanasının üretim,paketleme ve pazarlamasını gerçekleştiren İş Adamı Mehmet Özdemir, Her yıl artan hedefimizi bu sene 60 Ton üretim olarak belirledik dedi.
Afşin ile Elbistan’ın orta yerinde üretim gerçekleştiren İş Adamı Mehmet Özdemir, Maraş cipsi olarak da bilinen Maraş Usulü Tarhanamızın üretimine başladık. Üretim,paketleme ve pazarlama son hızıyla devam ediyor. Tesisimizde Firik satışlarımızda başladı. Anamın Tarhanası olarak tabir ettiğimiz sıkma Tarhananın üretimine ise önümüzde ki hafta başlıyoruz dedi.
2006 yılında Tarım ve Bakliyat sektörüne girdiklerini belirten İş Adamı Mehmet Özdemir,Kalite,Güven,Samimiyet ve uygun fiyatla Bölgede ki Nohut,Fasulye,Ayçekirdeği ve Mısır üretimcisinin satış ve pazarlamada destekçisi, Afşin Tarhanasının ise Üretim,paketleme ve pazarlamasında öncü firmayız dedi.
Afşin Tarhanası Öz Yüksek markasıyla ilk kez paketlenerek Market ve Alış Veriş Merkezilerinde raflara konuldu diyen Özdemir,Maraş Usulü Afşin Tarhanasını sevdirdik dedi.
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