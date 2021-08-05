Özdemir; Osman Başkan, modern bir şehir olma yolunda, her şeyi düşünmüş

Ardından, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Vali Yardımcısı Kaymakam Vekili Mahmut Hersanlıoğlu, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AK Parti İl Başkan Yardımcısı İlker Barak, AK Parti İlçe Başkanımız Feyzettin Okumuş, STK temsilcileri ve beraberindeki heyet ile birlikte, Belediye Başkanı Osman Okumuş’un katkılarıyla muhtarlara kazandırılan Türkoğlu Muhtarlar Derneğinin açılışını gerçekleştirdiler.

Türkoğlu ilçesindeki ziyaretleri kapsamında Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'u makamında ziyaret ederek, İlçedeki yürütülen projeler ve çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Daha sonra, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, beraberindeki heyet ile birlikte, AK Parti İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş'u, Yönetim Kurulu Üyelerini ve partililerle bir araya gelerek istişarelerde bulundular. Sonrasında Mahir Ünal caddesi üzerinde bulunan Özel Tek Yön Eğitim Kurumlarının açılış programına katılarak, hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundular.

Şekeroba Mahallesini ziyaret ederek, Şekeroba Meydanında vatandaşlar bir araya gelerek hasbihal ettiler.

Ziyaret; Türkoğlu Millet Bahçesi içerisinde bulunan spor kompleksinde dostluk maçı ile sona buldu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir konuşmasında; “Karşımda modern bir şehir görüyorum. Modern şehir nasıl olur, kavşakları olur, meydanları olur, yeşil alanları olur, Osman Başkan bunların hepsini düşünmüş ve bunlarla ilgili hareket tarzı geliştirmiş. Türkoğlu eskiden beri şikayet edilen köy görüntüsünden modern bir şehir görüntüsüne gelmiştir. Modernleşmeyi sağlarken tarihini ve kültürünü de muhafaza etmek gerekir. Osman Başkanda bu şekilde Türkoğlu’nun eski nostaljik korunması gereken özelliklerini muhafaza ederek hizmet etmektedir. Dedi.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ise; Değerli arkadaşlar elimizden geldiği kadar milletvekillerimizle birlikte sizlerle bir araya gelmek için mücadele ediyoruz.

Elimizden geldiği kadar Türkoğlu Belediyemiz, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz ve Değerli Vekillerimizle beraber yatırım yapmanın gayretindeyiz. İnşallah bundan sonrada sizlere yapmış olduğumuz hizmetlerimiz devam edecek.”diyerek konuştu.