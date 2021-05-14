Özdemir ve Sezal’dan geldi! Milletvekilleri Katil İsrail’in Zulümlerini Kınadı

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Mehmet Cihat Sezal katil ve Siyonist İsrail’İn Filistinlilere karşı yaptığı zulümlere tepki gösterdi. Milletvekilleri her zaman olduğu gibi bu gün de Filistin’in yanında olacaklarını dile getirdiler.

İsrailin bitmek tükenmek bilmeyen zulümlerine karşı bir tepkide Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir Ve Mehmet Cihat Sezal’dan geldi.

Kentte bir takım ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan milletvekilleri İsrail’in Filistin’deki Gazze’deki insanlık dışı muamelelerini sert bir dille kınadılar.

Milletveki Mehmet Cihat Sezal Filistin’deki bu zalimlikten İsrailli vatandaşların bile rahatsızlık duyduklarına dikkat çekti.

Milletvekili Ahmet Özdemir ise İsrail’in kendini üstün ırk olarak gördüğünü belirterek artık sonunun gelmesinin yakın olduğunu ifade etti.