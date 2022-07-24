Özdenören için gıyabi cenaze namazı kılındı
Türk edebiyatının önemli isimlerinden Kahramanmaraşlı Yazar Rasim Özdenören için memleketinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
İkindi namazına müteakip Ulucami’de kılınan namaza MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu ve vatandaşlar katılım sağladı.
Namaz sonrası bir açıklama yapan MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi Türk Edebiyatının önemli bir değerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ise Kahramanmaraş’ın edebiyatın başkenti olduğunu belirterek hayatını kaybeden Rasim Özdenören’e rahmet diledi.
TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu da Rasim Özdenören’e Allahtan rahmet dilediklerini söyledi.
Cenazeye katılan vatandaşlar ise çok kıymetli bir edebiyatçıyı kaybettiklerini belirtti.
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