Özel bitki çaylarına talep arttı!
Mevsiminde toplanan özel bitkilerden elde edilen özel çayların adresi Akdo.
KAHRAMANMARAŞ 21.09.2020, 14:57 21.09.2020, 19:18
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Mevsiminde özel olarak toplanan bitkilerden elde edilen özel bitki çayları şimdilerde akdo şubelerinde yoğun ilgi görüyor.
Özellikle pandemi ile mücadele verilen şu günlerde vatandaşlar vücut direncini ve bağışıklık sistemini güçlü tutmak için akdo’nun özel ve taze bitki çaylarını tercih ediyor.
Akdo baristası Sabri Çıkrıkcı bitki çayları ve yararları hakkında Aksu Haber’e özel bilgiler verdi.
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