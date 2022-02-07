Özel çocuklar ve aileleri duygu dolu anlar yaşadı
Onikişubat Belediyesi’nin destekleriyle Down Sendromu Derneği Koordinesinde Downlu öğrenciler ve aileleri 11 Ağustos 2017'de Şehit Edilen Kahramanlar Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in Hayatını Konu Alan 'Kesişme; İyi Ki Varsın Eren' İsimli Filmde buluştu.
KAHRAMANMARAŞ 07.02.2022, 14:30 07.02.2022, 15:20
Downlu çocuklar ve aileleri burada duygu dolu anlar yaşarken Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve Down Sendromu derneğine teşekkür ettiler.
Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan ise eren filminin 12 Şubat’ın yıl dönümüne denk gelmesinin ise kendileri için oldukça anlamlı olduğuna dikkat çekerek Onikişubat Belediye Başkanı Mahçiçek’e teşekkür etti.
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