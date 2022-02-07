Özel çocuklar ve aileleri duygu dolu anlar yaşadı

Downlu çocuklar ve aileleri burada duygu dolu anlar yaşarken Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve Down Sendromu derneğine teşekkür ettiler.

Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan ise eren filminin 12 Şubat’ın yıl dönümüne denk gelmesinin ise kendileri için oldukça anlamlı olduğuna dikkat çekerek Onikişubat Belediye Başkanı Mahçiçek’e teşekkür etti.