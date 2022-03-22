Özel gereksinimli bireyler için kaynaştırma projesi hazırlandı

Kent protokolü ve iş dünyasından yoğun katılım sağladığı Resepsiyonuna Ünlü Şarkıcı Ferhat Göçer Seslendirdiği Şarkılarla Dinleyenlere Keyifli Anlar Yaşatarak Projeye Destek Verdi.

Burada bir açıklama yapan Down Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan şehir adına çok önemli bir başlangıç olduğunu belirterek devamının geleceğini ifade etti.

Nazar Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Nazlı Ceylan Balduk Kurtul eğitime destek konusunda her zaman var olacaklarını söyleyerek farkındalık oluşturması açısından çok önemli bir proje olduğunu belirtti.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu yalnızca down sendromlu çocukların değil diğer çocuklarında hayatına dokunan bir proje olduğuna dikkat çekti.

Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünsal eğitime destek noktasında çok güzel bir proje başlatıldığına değinerek Kahramanmaraş’ın bu projeye sahip çıktığının altını çizdi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Arif Şen büyükşehir belediyesi olarak eğitime her zaman destek olduklarını hatırlatarak emeği geçenlere teşekkür etti.