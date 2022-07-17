Özel gereksinimli öğrencilerin eğitimine annelerden katkı

Kahramanmaraş'ta usta öğretici Mahinur Karataş öncülüğünde bir araya gelen özel gereksinimli çocuk sahibi anneler, amigurumi tekniğiyle örüp sattıkları oyuncakların geliriyle ihtiyaç sahibi hasta çocukların eğitimine destek oluyor.

Evlatlarını eğitim alması için Onikişubat ilçesindeki Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Down Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi'ne getiren anneler, çocuklarını derslerine gönderdikten sonra merkezin kafeteryasında bir araya gelerek aldıkları ya da örülmesi için bağışlanan iplerle rengarenk hayvan figürleri hazırlıyor.

El emeği, göz nuruyla ördükleri oyuncak bebekleri sosyal medya veya özel günlerde satan anneler, elde ettikleri gelirle özel gereksinimli ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine katkı sunuyor.

8 ayda kazandıkları 5 bin lirayı ihtiyaç sahibi özel gereksinimli öğrencilerin eğitimi için harcayan anneler, öğrencilerin kalbine dokunmanın mutluluğunu yaşıyor.

El sanatları öğretmeni Mahinur Karataş, , çocuklarını eğitim için kuruma getiren annelerin de burada eğitim gördüğünü dile getirdi.

Kuruma eğitim için kızını getiren Nadire Akıllı da burada hem çocuklarının hem de kendilerinin eğitim gördüğünü söyledi.

Kuruma iki kızını eğitim için getiren Nevin Orak da okula hem çocuklarının hem de kendinin severek geldiğini ifade etti.



