Özel Gereksinimli Vatandaşlar İçin İftar Düzenlendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında özel gereksinimli vatandaşlara yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü iş birliğiyle özel gereksinimli vatandaşlara yönelik iftar programı düzenlendi. Abdülhamid Han Camii’nde gerçekleştirilen programa engelli STK temsilcileri, özel gereksinimli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Özel gereksinimli vatandaşlar ve aileleri, düzenlenen programdan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Hep Birlikte Olmanın Mutluluğunu Yaşıyoruz

Düzenlenen iftar programına katılım gösteren misafirlere teşekkür eden Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen, “Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak her zaman özel gereksinimli vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Mübarek Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken şehrimizdeki farklı engel grubundaki vatandaşlarımızla iftar yemeğinde buluşmanın ve hep birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İftar programımıza katılım gösteren tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.